Оппозиция ответила на второй вопрос Зеленского, фото — Укринформ

https://racurs.ua/n145155-snachala-deokkupaciya-donbassa-a-zatem-svobodnye-ekonomicheskie-zony-oppoziciya-otvetila.html

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Опрос Владимира Зеленского ежедневно провоцирует реакцию оппозиции на каждый новый вопрос. В четверг, 15 октября, президент обнародовал второй из пяти вопросов, которые он планирует вынести на так называемый пробный референдум 25 октября.

Напомним, что после вопроса о целесообразности пожизненного срока коррупционерам Зеленский предложил гражданам поразмышлять о создании свободной экономической зоны на Донбассе.

Оппозиция жестко отреагировала на второй вопрос президента. Главная претензия руководителей фракций «Голос» и «Европейская солидарность» — сначала надо деоккупировать Донбасс, а потом рассуждать о создании там свободной экономической зоны.

Заместитель главы фракции «ЕС» в Раде Ирина Геращенко удивляется тому, что Зеленский знает, как «создать СЭЗ на заминированной, напичканной оружием территории».

Пусть подает закон в ВР, где у него есть монобольшинство, при чем здесь опрос? Зеленский спрашивает у народа о свободных экономических зонах на Донбассе. На каком? Освобожденном или оккупированном? До демилитаризации или после? Если Зеленский хочет свободную зону там, то может стоит сначала освободить территорию от путинской армии? — написала Геращенко в Фейсбук.

Руководитель фракции «Голос» Кира Рудык считает, что окружение президента «теряет ощущение реальности», а второй вопрос от президента, по ее мнению, показывает сомнительность этой идеи и беспомощность главы государства.

По словам Рудык, сейчас главные проблемы Донбасса — это формат и эффективность мирного процесса, а также деоккупация и реинтеграция территорий.

«Голос» требует от президента Украины прекратить публичную дискредитацию своего поста, который является одним из символов государственности.