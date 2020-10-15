Друг Зеленского прокомментировал слухи о своем увольнении из Офиса президента

Сергей Трофимов, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n145154-drug-zelenskogo-prokommentiroval-sluhi-o-svoem-uvolnenii-iz-ofisa-prezidenta.html

Ракурс

Сергей Трофимов, первый заместитель главы Офиса президента (АП) и давний друг Владимира Зеленского, отреагировал на слухи о своем увольнении из-за якобы конфликта с главой ведомства Андреем Ермаком.

Трофимов заверил, что дать оценку его работе и уволить может только президент. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Сегодня, 15 октября, издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в парламентской фракции «Слуга народа», Кабмине и Офисе президента сообщило, что будущее Трофимова «висит на волоске» и если бы не личные отношения с Зеленским, он бы уже потерял должность.

Я так понимаю, мы вступили в какую-то новую политическую эпоху, раз оценки руководителям ОП и их работе теперь раздаёт советник, который не так давно появился в Офисе. Этак дойдёт до того, что советники президентской канцелярии и страной начнут управлять…, — прокомментировал Трофимов эту информацию.



В Офисе президента Трофимов отвечает за региональную политику. В недавнем комментарии СМИ советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что, по его мнению, Трофимов «должен быть более жестким».