Друг Зеленського прокоментував чутки про своє звільнення з Офісу президента

Сергій Трофімов, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n145154-drug-zelenskogo-prokomentuvav-chutky-pro-svoie-zvilnennya-z-ofisu-prezydenta.html

Ракурс

Сергій Трофімов, перший заступник очільника Офісу президента (ОП) та давній друг Володимира Зеленського, відреагував на чутки про своє звільнення через нібито конфлікт з очільником відомства Андрієм Єрмаком.

Трофімов запевнив, що дати оцінку його роботі і звільнити може лише президент. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в його Telegram-каналі.

Сьогодні, 15 жовтня, видання «Українська правда» з посиланням на джерела у парламентській фракції «Слуга народу», Кабміні та Офісі президента повідомило, що майбутнє Трофімова «висить на волосинці» і якби не особисті відносини із Зеленським, він би вже втратив посаду.

Я так розумію, ми вступили в якусь нову політичну епоху, якщо оцінки керівникам ОП та їхній роботі тепер роздає радник, який не так давно з’явився в Офісі. Так дійде до того, що радники президентської канцелярії і країною почнуть керувати, — прокоментував Трофімов цю інформацію.



В Офісі президента Трофімов відповідає за регіональну політику. В нещодавньому коментарі ЗМІ радник Єрмака Михайло Подоляк заявляв, що, на його думку, Трофімов «повинен бути жорсткішим».