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Отруєння Навального обійдеться Росії новими санкціями ЄС та Великої Британії, скріншот відео
Отруєння Навального обійдеться Росії новими санкціями ЄС та Великої Британіїhttps://racurs.ua/ua/n145158-otruiennya-navalnogo-obiydetsya-rosiyi-novymy-sankciyamy-ies-ta-velykoyi-brytaniyi.htmlРакурс
Санкціями проти РФ відповів Європейський Союз на отруєння «Новичком» російського опозиціонера Олексія Навального.
У санкційний список ЄС у справі Навального, затверджений 15 жовтня, увійшли:
- Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології;
- директор ФСБ Олександр Бортніков;
- перший заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко;
- голова управління Кремля по внутрішній політиці Андрій Ярин;
- представник президента в Сибіру Сергій Міняйло;
- заступник міністра оборони Олексій Криворучко;
- заступник міністра оборони Павло Попов.
Великобританія також запровадила санкції стосовно росіян у справі Навального. Вони дублюють санкції ЄС і включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для фізичних осіб і юридичної особи. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти фігурантам списку.
У Євросоюзі вважають, що особи зі списку були прямо знайомі з інформацією про отруєння або ж були залучені у планування спецоперації.
У Кремлі на ці дії європейців відповіли, що «шкодують про таке рішення» і назвали Навального «лідером якоїсь опозиції».
У Кремлі не бачать в цьому рішенні ніякої логіки і вважають це «свідомим недружнім кроком по відношенню до Росії». Ми обіцяємо «діяти, виходячи зі своїх інтересів», — заявив сайт президента РФ.
Нагадаємо, через отруєння Навального група американських сенаторів вже внесла законопроект про санкції проти РФ в Конгрес. Політики запропонували ввести санкції проти представників російської влади, які причетні до грубого порушення міжнародного права.
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