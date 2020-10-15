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Отруєння Навального обійдеться Росії новими санкціями ЄС та Великої Британії, скріншот відео

Отруєння Навального обійдеться Росії новими санкціями ЄС та Великої Британії

15 жов 2020, 14:20
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Санкціями проти РФ відповів Європейський Союз на отруєння «Новичком» російського опозиціонера Олексія Навального.

У санкційний список ЄС у справі Навального, затверджений 15 жовтня, увійшли:

  • Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології;
  • директор ФСБ Олександр Бортніков;
  • перший заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко;
  • голова управління Кремля по внутрішній політиці Андрій Ярин;
  • представник президента в Сибіру Сергій Міняйло;
  • заступник міністра оборони Олексій Криворучко;
  • заступник міністра оборони Павло Попов.

Великобританія також запровадила санкції стосовно росіян у справі Навального. Вони дублюють санкції ЄС і включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для фізичних осіб і юридичної особи. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти фігурантам списку.

У Євросоюзі вважають, що особи зі списку були прямо знайомі з інформацією про отруєння або ж були залучені у планування спецоперації.

У Кремлі на ці дії європейців відповіли, що «шкодують про таке рішення» і назвали Навального «лідером якоїсь опозиції».


У Кремлі не бачать в цьому рішенні ніякої логіки і вважають це «свідомим недружнім кроком по відношенню до Росії». Ми обіцяємо «діяти, виходячи зі своїх інтересів», — заявив сайт президента РФ.

Нагадаємо, через отруєння Навального група американських сенаторів вже внесла законопроект про санкції проти РФ в Конгрес. Політики запропонували ввести санкції проти представників російської влади, які причетні до грубого порушення міжнародного права.

Джерело: Ракурс


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