Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 16 жовтня, фото: «Кордон»

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Опалювальний сезон у Києві розпочнеться завтра, 16 жовтня.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час відеобрифінгу.

Кличко зазначив, що вже підписав розпорядження, згідного з яким із завтрашнього дня розпочнеться подача тепла в систему.

За його словами, рішення про початок опалювального сезону ухвалювалося з огляду на середньодобову температуру та прогнози синоптиків. Очікується, що з наступного тижня температура повітря у Києві вночі опускатиметься до 3−5°.

Мер Києва зазначив, що повний запуск системи централізованого опалення столиці, яка обслуговує майже 12 тис. будинків, потребує приблизно тиждень часу.

Підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їх керівників, — додав Кличко.

Контролюватиме теплопостачання в столиці спеціально створена житлово-комунальна інспекція, зазначив мер Києва.

Нагадаємо, Кличко сьогодні, 15 жовтня, повідомив, коли в Києві розпочнуться канікули в школах.