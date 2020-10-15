Отопительный сезон в Киеве начнется 16 октября, фото: «Кордон»

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Ракурс

Отопительный сезон в Киеве начнется завтра, 16 октября.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время видеобрифинга.

Кличко отметил, что уже подписал распоряжение, согласно которому с завтрашнего дня начнется подача тепла в систему.

По его словам, решение о начале отопительного сезона принималось с учетом среднесуточной температуры и прогнозов синоптиков. Ожидается, что со следующей недели температура воздуха в Киеве ночью будет опускаться до 3−5°.

Мэр Киева отметил, что полный запуск системы централизованного отопления столицы, которая обслуживает почти 12 тыс. домов, требует примерно неделю времени.

Подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей, — добавил Кличко.

Контролировать теплоснабжение в столице будет специально созданная жилищно-коммунальная инспекция, отметил мэр Киева.

Напомним, Кличко сегодня, 15 октября, сообщил, когда в Киеве начнутся каникулы в школах.