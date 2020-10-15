Первую женщину-губернатора назначил Зеленский — что о ней известно

Коваленко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n145156-pervuu-jenschinu-gubernatora-naznachil-zelenskiy-chto-o-ney-izvestno.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации. Ею стала Анна Коваленко, которая ранее была советником бывшего министра информационной политики и нескольких министров обороны.

Коваленко станет единственной женщиной-губернатором в стране. Об этом президент заявил на брифинге во время рабочей поездки в Черниговскую область.

Отметим, что в конце сентября Кабмин принял решение о согласовании кандидатуры Анны Коваленко на должность главы Черниговской областной государственной администрации, а до этого, в сентябре 2019 года, Коваленко была заместителем главы Офиса президента.

В апреле Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента. Сама же Коваленко стала заместителем министра по развитию общин и территорий.

Как известно, Анна Коваленко была активисткой Евромайдана, командиром 39-й сотни Самообороны Майдана. В Верховную Раду Коваленко попала по списку «Слуги народа», в котором она находится под номером 30. На должности руководительницы Черниговской области Коваленко заменит Андрея Прокопенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывший глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал заявление об отставке из-за кадровой политики президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что фактически лишен влияния на формирование состава кандидатов в областной совет.