Вакцина Фото: life.pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145153-neproverennym-preparatom-ot-covid-19-v-kitae-massovo-vakciniruut-studentov.html

Ракурс

Непроверенную вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 Китай продолжает распространять среди своих граждан. Вакцина еще не прошла клинических испытаний.

Сейчас одно из подразделений государственного предприятия Sinopharm вакцинирует препаратом студентов, выезжающих за границу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Эту информацию подтверждал как сайт компании, так и студенты, которых вакцинировали. Безопасность вакцины «гарантировали» тем, что привили директора компании Янга Сяоминя и чиновников из учреждений здравоохранения.

Однако западные эксперты предупреждают — прививки непроверенными препаратами являются опасными.

Согласно информации сайта, в начале недели Sinopharm выдала более 400 тыс. доз, но уже во вторник сайт был недоступен. В среду официальное издание Health Times заявило, что данные компании «ненастоящие». В китайских соцсетях эта информация вызвала удивление.

Издание поговорило с китайскими студентами, которые должны были отправиться в Великобританию. Они отметили, что когда соглашались на сайте, то компания не предупреждала их, что прививка может спровоцировать побочные эффекты. Накануне прививки им сообщили о возможной головной боли.

Сейчас в Китае тестируют четыре вакцины на третьей фазе, но в стране уже привили сотни тысяч граждан вне программы испытаний.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов недавно заявлял о возможности закупки российской вакцины от коронавируса.

В то же время Россия недавно сделала противоречивое заявление о регистрации вакцины от коронавируса под названием «Спутник V». А 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации еще одной вакцины.