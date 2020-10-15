Вакцина Фото: life.pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145153-neperevirenym-preparatom-vid-covid-19-u-kytayi-masovo-vakcynuut-studentiv.html

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Неперевірену вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19 Китай продовжує поширювати серед своїх громадян. Вакцина ще не пройшла клінічних випробувань.

Наразі один з підрозділів державного підприємства Sinopharm вакцинує препаратом студентів, які виїжджають за кордон. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Цю інформацію підтверджував як сайт компанії, так і студенти, яких вакцинували. Безпечність вакцини «гарантували» щепленням директора компанії Янга Сяоміна та чиновників з установ охорони здоров’я.

Проте західні експерти попереджають, що щеплення неперевіреними препаратами — небезпечні.

Згідно з інформацією сайту, на початку тижня Sinopharm видала понад 400 тис. доз, але вже у вівторок сайт був недоступним. У середу офіційне видання Health Times заявило, що дані компанії «несправжні». У китайських соцмережах ця інформація викликала здивування.

Видання поговорило з китайськими студентами, які мали вирушити до Великої Британії. Вони зазначили, що коли зголошувалися на сайті, то компанія не попереджала їх, що щеплення може спровокувати побічні ефекти. Напередодні щеплення їм повідомили про ймовірний головний біль.

Наразі в Китаї тестують чотири вакцини на третій фазі, але в країні вже прищепили сотні тисяч громадян поза програмою випробувань.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов нещодавно заявив про можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

Водночас Росія нещодавно зробила суперечливу заяву про реєстрацію вакцини від коронавірусу під назвою «Спутник V». А 14 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію ще однієї вакцини.