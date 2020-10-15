Першу жінку-губернатора призначив Зеленський — що про неї відомо

Коваленко. Фото: Facebook

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації. Нею стала Анна Коваленко, яка раніше була радницею колишнього міністра інформаційної політики та міністрів оборони.

Коваленко буде єдиною жінкою-губернатором в країні. Про це президент заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Чернігівську область.

Наголосимо, що наприкінці вересня Кабмін ухвалив рішення про погодження кандидатури Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації, а до цього, у вересні 2019 року, Коваленко була заступником голови Офісу президента.

У квітні Зеленський звільнив Коваленко з посади заступника керівника Офісу президента. Сама ж Коваленко стала заступником міністра з розвитку громад і територій.

Як відомо, Анна Коваленко була активісткою Євромайдану, командиром 39-ої сотні Самооборони Майдану. У Верховну Раду Коваленко потрапила за списком «Слуги народу», у якому вона перебуває під номером 30. На посаді очільниці Чернігівської області Коваленко замінить Андрія Прокопенка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко подав заяву про відставку через кадрову політику президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що є фактично позбавленим впливу на формування складу кандидатів до обласної ради.