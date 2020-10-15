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Отравление Навального обойдется России новыми санкциями ЕС и Великобритании, скриншот видео
Отравление Навального обойдется России новыми санкциями ЕС и Великобританииhttps://racurs.ua/n145158-otravlenie-navalnogo-oboydetsya-rossii-novymi-sankciyami-es-i-velikobritanii.htmlРакурс
Санкциями против РФ ответил Европейский Союз на отравление «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального.
В санкционный список ЕС в деле Навального, утвержденный 15 октября, вошли:
- Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии;
- директор ФСБ Александр Бортников;
- первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко;
- глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин;
- представитель президента в Сибири Сергей Меняйло;
- заместитель министра обороны Алексей Криворучко;
- заместитель министра обороны Павел Попов.
Великобритания также ввела санкции в отношении россиян по делу Навального. Они дублируют санкции ЕС и включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства фигурантам списка.
В Евросоюзе считают, что лица из списка были прямо знакомы с информацией об отравлении Навального или были вовлечены в планирование спецоперации.
В Кремле на эти действия европейцев ответили, что «жалеют о таком решении» и назвали Навального «лидером какой-то оппозиции».
В Кремле не видят в этом решении логики и считают его «сознательным недружественным шагом по отношению к России». Мы обещаем действовать, исходя из своих интересов, — заявил сайт президента РФ.
Напомним, из-за отравления Навального группа американских сенаторов уже внесла законопроект о санкциях против РФ в Конгресс. Политики предложили ввести санкции против представителей российских властей, которые причастны к грубому нарушению международного права.
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