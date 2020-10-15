Владимир Зеленский, фото: Politeka

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Владимир Зеленский, президент Украины, на сегодня назвал лишь первые два из пяти вопросов опроса граждан, анонсированного им на 25 октября.

Вероятный полный перечень всех пяти вопросов назвало издание «Новое время» со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По информации издания, у украинцев 25 октября спросят:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Подоляк отметил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.

Также соцсетями распространяется фотография якобы бюллетеня, поставить в котором свои ответы на пять вопросов от Зеленского украинцам будут предлагать 25 октября.

Напомним, Зеленский сегодня, 15 октября, опубликовал видео, в котором озвучил второй из пяти вопросов.