Будет и об оружии — Зеленский намекнул о будущих ежемесячных опросах, фото — ОП

https://racurs.ua/n145191-budet-i-ob-orujii-zelenskiy-nameknul-o-buduschih-ejemesyachnyh-oprosah-video.html

Ракурс

Всенародный опрос от президента Украины 25 октября может стать только первым в списке Владимира Зеленского.

В видеообращении президент предположил, что может опрашивать мнение населения еженедельно и ежемесячно. При этом Зеленский призвал граждан присылать ему собственные варианты вопросов: о легализации оружия, сроке обучения в школе, двойном гражданстве или о еврономеррах.

Президент в новом видео упрекнул политиков, которые критикуют его идею с проведением опроса, и снова обратился к гражданам на «ты».

Ты заметил, как политики критикуют идею провести опрос, как боятся твоей реакции? Они считают, что украинцы глупые и неопытные и не дай Бог у них что-то спрашивать. Они очень боятся, что народовластие реально заработает, что они станут ненужными, их мнение будет никому не интересным, потому что все будут решать граждане, — сказал глава государства в новом обращении.

В новом видео Зеленский заявил, что «ничто не мешает нам еженедельно или ежемесячно говорить о важном и узнавать твою реакцию». Президент призвал граждан в комментариях под видео писать собственные вопросы, которые следует обсудить в стране.

Напомним, что Зеленский сегодня обнародовал остальные вопросы гражданам.

Таким образом, 25 октября на так называемом всенародном опросе президент хочет спросить о следующем: