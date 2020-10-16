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Ракурс
Будет и об оружии — Зеленский намекнул о будущих ежемесячных опросах, фото — ОП

Будет и об оружии — Зеленский намекнул о будущих ежемесячных опросах (ВИДЕО)

16 окт 2020, 10:27
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Всенародный опрос от президента Украины 25 октября может стать только первым в списке Владимира Зеленского.

В видеообращении президент предположил, что может опрашивать мнение населения еженедельно и ежемесячно. При этом Зеленский призвал граждан присылать ему собственные варианты вопросов: о легализации оружия, сроке обучения в школе, двойном гражданстве или о еврономеррах.

Президент в новом видео упрекнул политиков, которые критикуют его идею с проведением опроса, и снова обратился к гражданам на «ты».

Ты заметил, как политики критикуют идею провести опрос, как боятся твоей реакции? Они считают, что украинцы глупые и неопытные и не дай Бог у них что-то спрашивать. Они очень боятся, что народовластие реально заработает, что они станут ненужными, их мнение будет никому не интересным, потому что все будут решать граждане, — сказал глава государства в новом обращении.

В новом видео Зеленский заявил, что «ничто не мешает нам еженедельно или ежемесячно говорить о важном и узнавать твою реакцию». Президент призвал граждан в комментариях под видео писать собственные вопросы, которые следует обсудить в стране.

Напомним, что Зеленский сегодня обнародовал остальные вопросы гражданам.


Таким образом, 25 октября на так называемом всенародном опросе президент хочет спросить о следующем:

  • Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  • Нужно сократить ли количество депутатов в Верховной Раде до 300?
  • Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Источник: Ракурс


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