Будет и об оружии — Зеленский намекнул о будущих ежемесячных опросах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145191-budet-i-ob-orujii-zelenskiy-nameknul-o-buduschih-ejemesyachnyh-oprosah-video.htmlРакурс
Всенародный опрос от президента Украины 25 октября может стать только первым в списке Владимира Зеленского.
В видеообращении президент предположил, что может опрашивать мнение населения еженедельно и ежемесячно. При этом Зеленский призвал граждан присылать ему собственные варианты вопросов: о легализации оружия, сроке обучения в школе, двойном гражданстве или о еврономеррах.
Президент в новом видео упрекнул политиков, которые критикуют его идею с проведением опроса, и снова обратился к гражданам на «ты».
Ты заметил, как политики критикуют идею провести опрос, как боятся твоей реакции? Они считают, что украинцы глупые и неопытные и не дай Бог у них что-то спрашивать. Они очень боятся, что народовластие реально заработает, что они станут ненужными, их мнение будет никому не интересным, потому что все будут решать граждане, — сказал глава государства в новом обращении.
В новом видео Зеленский заявил, что «ничто не мешает нам еженедельно или ежемесячно говорить о важном и узнавать твою реакцию». Президент призвал граждан в комментариях под видео писать собственные вопросы, которые следует обсудить в стране.
Напомним, что Зеленский сегодня обнародовал остальные вопросы гражданам.
Таким образом, 25 октября на так называемом всенародном опросе президент хочет спросить о следующем:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Нужно сократить ли количество депутатов в Верховной Раде до 300?
- Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?