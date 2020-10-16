Чи працюватиме транспорт та дитсадки у «червоній» зоні, розповіли у МОЗ

Коронавірус в Україні. Фото: Ліга

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«Червона» зона карантину на найближчі два тижні розширилася на відразу сім обласних центрів, до яких входять 68 територіальних одиниць. Однак, попри складну епідеміологічну ситуацію у цих регіонах, громадський транспорт та дитячі садки продовжать працювати.

Також у «червоній» зоні карантинних обмежень не будуть закривати заклади торгівлі. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, наразі у відомстві шукають максимальний баланс для того, щоб забезпечити відповідну епідеміологічну безпеку у «червоній» зона, але не зупиняти економіку країни.

Степанов наголосив, що Міністерство охорони здоров’я планує спочатку стабілізувати ситуацію на певних цифрах, щоб вона припинила своє зростання, а згодом працювати на зменшення кількості хворих.



Наголосимо, що наразі заповненість ліжок у лікарнях складає 20 тис., ще 30 тис. ліжок вільні та готові прийняти хворих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні швидко поширюється, та як виявилося, цей діагноз ставлять майже усім підряд, хто має схожі симптоми. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, майже третина ПЛР-тестів є негативними за підтвердженого діагнозу «коронавірус»