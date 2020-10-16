Будет ли работать транспорт и детсады в «красной» зоне, рассказали в Минздраве

Коронавирус в Украине. Фото: Лига

https://racurs.ua/n145190-budet-li-rabotat-transport-i-detsady-v-krasnoy-zone-rasskazali-v-minzdrave.html

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«Красная» зона карантина на ближайшие две недели расширилась сразу на семь областных центров, в которые входят 68 административных единиц. Однако, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в этих регионах, общественный транспорт и детские сады продолжат работать.

Также в «красной» зоне карантинных ограничений не будут закрывать заведения торговли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, сейчас в ведомстве ищут максимальный баланс для того, чтобы обеспечить соответствующую эпидемиологическую безопасность в «красной» зоне, но не останавливать экономику страны.

Степанов отметил, что Министерство здравоохранения планирует сначала стабилизировать ситуацию на определенных цифрах, чтобы эпидемия прекратила свой рост, а затем работать над уменьшением количества больных.



Отметим, что на данный момент количество заполненных коек уже достигло 22 тыс., в то время как свободных мест в больницах осталось еще 30 тыс.



Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине быстро распространяется, и как оказалось, этот диагноз ставят почти всем подряд, кто имеет схожие симптомы. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, почти треть ПЦР-тестов являются негативными после подтвержденного диагноза «коронавирус».