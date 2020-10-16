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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Лига

Будет ли работать транспорт и детсады в «красной» зоне, рассказали в Минздраве

16 окт 2020, 10:26
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«Красная» зона карантина на ближайшие две недели расширилась сразу на семь областных центров, в которые входят 68 административных единиц. Однако, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в этих регионах, общественный транспорт и детские сады продолжат работать.

Также в «красной» зоне карантинных ограничений не будут закрывать заведения торговли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.


По его словам, сейчас в ведомстве ищут максимальный баланс для того, чтобы обеспечить соответствующую эпидемиологическую безопасность в «красной» зоне, но не останавливать экономику страны.

Степанов отметил, что Министерство здравоохранения планирует сначала стабилизировать ситуацию на определенных цифрах, чтобы эпидемия прекратила свой рост, а затем работать над уменьшением количества больных.

Отметим, что на данный момент количество заполненных коек уже достигло 22 тыс., в то время как свободных мест в больницах осталось еще 30 тыс.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине быстро распространяется, и как оказалось, этот диагноз ставят почти всем подряд, кто имеет схожие симптомы. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, почти треть ПЦР-тестов являются негативными после подтвержденного диагноза «коронавирус».

Источник: Ракурс


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