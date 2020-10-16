Летать над оккупированным Крымом снова начнут США

Самолет США. Фото: РБК

https://racurs.ua/n145189-letat-nad-okkupirovannym-krymom-snova-nachnut-ssha.html

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Крым, украинский полуостров, который был оккупирован Россией, до сих пор был «закрытым» для международных самолетов, а воздушное пространство над полуостровом считалось опасным.

В связи с этим начиная с 2014 года полеты над оккупированным полуостровом были запрещены. Теперь это решение отменило Федеральное авиационное управление США. Об этом сообщается на сайте Федерального реестра страны.

Так, согласно постановлению запрет на полеты заканчивается 27 октября. Правительство США решило не продлевать действие этого запрета, тем самым открыв для своих самолетов небо над Крымом.

Решение было принято в связи с изменением условий в воздушном пространстве и снижением опасности для самолетов. Вместе с тем США продлили запрет на полеты над Днепром до 27 октября 2021 года, поскольку небо над Донбассом до сих пор остается опасным из-за войны на востоке Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что школьный курс истории Крыма стал причиной политических споров на оккупированном полуострове. Пособием для 10 класса недовольны представители так называемой «патриотической общественности» и «ветераны пророссийских организаций».

Они требуют рассказывать школьникам о «украинской оккупации» полуострова и подробно рассказать о событиях так называемой «русской весны» 2014 года. Авторы книги и образовательные чиновники не согласны с этими претензиями, и надеются, что переписывать учебник им не придется.