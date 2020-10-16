Літати над окупованим Кримом знову розпочнуть США

Літаки США. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n145189-litaty-nad-okupovanym-krymom-znovu-rozpochnut-ssha.html

Ракурс

Крим, український півострів, який був окупований Росією, досі був «закритим» для міжнародних літаків, а повітряний простір над півостровом вважався небезпечним.

У зв’язку з цим починаючи з 2014 року польоти над окупованим півостровом були забороненими. Відтепер це рішення скасувало Федеральне авіаційне управління США. Про це повідомляється на сайті Федерального реєстру країни.

Так, з відповідної постанови стало відомо, що заборона на польоти добігає кінця 27 жовтня. Уряд США вирішив не подовжувати дію цієї заборони, тим самим відкривши для своїх літаків небо над Кримом.

Рішення було прийнято у звʼязку зі зміною умов у повітряному просторі, і зниженням небезпеки для літаків. Разом з тим США подовжили заборону на польоти над Дніпром до 27 жовтня 2021 року, оскільки небо над Донбасом досі залишається небезпечним через війну на сході України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шкільний курс історії Криму став причиною політичних суперечок на окупованому півострові. Посібником для 10 класу незадоволені представники так званої «патріотичної громадськості» і «ветерани проросійських організацій».

Вони вимагають розповідати школярам про «українську окупацію» півострова і детально розповісти про події так званої «російської весни» 2014 року. Автори книги і освітні чиновники не погоджуються з цими претензіями, і сподіваються, що переписувати підручник їм не доведеться.