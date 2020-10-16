Названы вакцины от коронавируса, которыми ВОЗ обеспечит 20% украинцев

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Украина рассчитывает получить вакцины от COVID-19 производства США и Великобритании в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Об этом сегодня, 16 октября, на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По имеющейся информации, сейчас идет разработка 180 вакцин, 10 из них находятся на третьей — клинической стадии испытаний. Согласно механизму быстрого доступа к вакцине COVAX, 92 страны получат вакцину или бесплатно, или по более низкой рыночной цене. Украина попала в этот список. Для 61 из этих стран планируется использование британской вакцины AstraZeneca, а также вакцины Novavax производства США — для 92 стран. Эти вакцины будут производиться в Индии на территории Института сывороток, — рассказал Ляшко.

По его словам, первый транш предусматривает получение вакцины от COVID-19, которая покрывает 3% населения страны. Последующие транши вакцины обеспечат покрытие до 20% населения Украины.

Механизм COVAX говорит о стремлении предоставить вакцинный препарат, поэтому Украина должна обеспечить принятие продукта, холодовую цепь, подвоз к каждому «прививочному» кабинету и прививочные сессии, — резюмировал главный санврач.

Напомним, в Министерстве здравоохранения также перечислили категории украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса.