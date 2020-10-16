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Ракурс
Кто первоочередно получит вакцину от COVID-19, определил Минздрав — коронавирус в Украине

Кто первоочередно получит вакцину от COVID-19, определил Минздрав

16 окт 2020, 10:35
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Кто из украинцев первым получит вакцину от COVID-19, назвали в Министерстве здравоохранения. Об этом сегодня, 16 октября, на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Украина будет обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни после их регистрации производителями и переквалификации Всемирной организацией здравоохранения… Сегодня мы зашли в механизм COVAX, который объединяет свыше 180 стран, — отметил Ляшко.

По его словам, этот механизм предусматривает обеспечение вакциной всех стран, независимо от экономического положения. Также предполагается, что вакцина будет предоставляться в несколько траншей.

Всего механизм COVAX покроет как минимум 20% населения из приоритетных групп, — добавил главный санврач.

По словам Ляшко, к приоритетным группам относят:

  • работников с высоким риском инфицирования в учреждениях здравоохранения;

  • сотрудников, обеспечивающих реагирование на чрезвычайные ситуации (например, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям);

  • пациентов с серьезными сопутствующими заболеваниями;

  • пожилых людей, проживающих в закрытых коллективах;

  • работников с критическим уровнем риска;

  • учителей и сотрудников школ;

  • лиц с сопутствующими заболеваниями средней тяжести;

  • людей старшего пожилого возраста;


  • людей, которые живут в приютах для бездомных и других учреждениях.

Источник: Ракурс


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