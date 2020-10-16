Кто первоочередно получит вакцину от COVID-19, определил Минздрав — коронавирус в Украине

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Кто из украинцев первым получит вакцину от COVID-19, назвали в Министерстве здравоохранения. Об этом сегодня, 16 октября, на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Украина будет обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни после их регистрации производителями и переквалификации Всемирной организацией здравоохранения… Сегодня мы зашли в механизм COVAX, который объединяет свыше 180 стран, — отметил Ляшко.

По его словам, этот механизм предусматривает обеспечение вакциной всех стран, независимо от экономического положения. Также предполагается, что вакцина будет предоставляться в несколько траншей.

Всего механизм COVAX покроет как минимум 20% населения из приоритетных групп, — добавил главный санврач.

По словам Ляшко, к приоритетным группам относят: