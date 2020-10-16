Кто первоочередно получит вакцину от COVID-19, определил Минздрав — коронавирус в Украине

Кто первоочередно получит вакцину от COVID-19, определил Минздравhttps://racurs.ua/n145192-kto-pervoocheredno-poluchit-vakcinu-ot-covid-19-opredelil-minzdrav.htmlРакурс
Кто из украинцев первым получит вакцину от COVID-19, назвали в Министерстве здравоохранения. Об этом сегодня, 16 октября, на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Украина будет обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни после их регистрации производителями и переквалификации Всемирной организацией здравоохранения… Сегодня мы зашли в механизм COVAX, который объединяет свыше 180 стран, — отметил Ляшко.
По его словам, этот механизм предусматривает обеспечение вакциной всех стран, независимо от экономического положения. Также предполагается, что вакцина будет предоставляться в несколько траншей.
Всего механизм COVAX покроет как минимум 20% населения из приоритетных групп, — добавил главный санврач.
По словам Ляшко, к приоритетным группам относят:
работников с высоким риском инфицирования в учреждениях здравоохранения;
сотрудников, обеспечивающих реагирование на чрезвычайные ситуации (например, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям);
пациентов с серьезными сопутствующими заболеваниями;
пожилых людей, проживающих в закрытых коллективах;
работников с критическим уровнем риска;
учителей и сотрудников школ;
лиц с сопутствующими заболеваниями средней тяжести;
людей старшего пожилого возраста;
людей, которые живут в приютах для бездомных и других учреждениях.