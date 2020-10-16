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Ракурс
Хто з українців отримає вакцину від COVID-19, визначило МОЗ

Хто з українців отримає вакцину від COVID-19, визначило МОЗ

16 жов 2020, 10:35
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Хто з українців першим отримає вакцину від COVID-19, назвали у Міністерстві охорони здоров’я. Про це сьогодні, 16 жовтня, на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Україна буде забезпечена вакцинами проти коронавірусної хвороби після їх реєстрації виробниками і перекваліфікації Всесвітньою організацією охорони здоров’я… Сьогодні ми зайшли в рамки механізму COVAX, який об'єднує понад 180 країн, — зазначив Ляшко.

За його словами, цей механізм передбачає забезпечення вакциною усіх країн, незалежно від економічного стану. Також передбачається, що вакцина надаватиметься у декілька траншів.

Загалом механізм COVAX покриє щонайменше 20% населення з пріоритетних груп, — додав головний санлікар.

За словами Ляшка, до пріоритетних груп відносять:

  • працівників з високим ризиком інфікування в закладах охорони здоров’я;

  • працівників, які забезпечують реагування на надзвичайні ситуації (наприклад, Держслужба з надзвичайних ситуацій);

  • пацієнтів із серйозними супутніми захворюваннями;

  • людей похилого віку, які проживають у закритих колективах;

  • працівників з критичним рівнем ризику;

  • вчителів і працівників шкіл;

  • осіб із супутніми захворюваннями середньої тяжкості;

  • людей старшого похилого віку;


  • людей, які живуть в притулках для бездомних та інших інституціях.

Джерело: Ракурс


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