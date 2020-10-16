Хто з українців отримає вакцину від COVID-19, визначило МОЗhttps://racurs.ua/ua/n145192-hto-z-ukrayinciv-otrymaie-vakcynu-vid-covid-19-vyznachylo-moz.htmlРакурс
Хто з українців першим отримає вакцину від COVID-19, назвали у Міністерстві охорони здоров’я. Про це сьогодні, 16 жовтня, на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Україна буде забезпечена вакцинами проти коронавірусної хвороби після їх реєстрації виробниками і перекваліфікації Всесвітньою організацією охорони здоров’я… Сьогодні ми зайшли в рамки механізму COVAX, який об'єднує понад 180 країн, — зазначив Ляшко.
За його словами, цей механізм передбачає забезпечення вакциною усіх країн, незалежно від економічного стану. Також передбачається, що вакцина надаватиметься у декілька траншів.
Загалом механізм COVAX покриє щонайменше 20% населення з пріоритетних груп, — додав головний санлікар.
За словами Ляшка, до пріоритетних груп відносять:
працівників з високим ризиком інфікування в закладах охорони здоров’я;
працівників, які забезпечують реагування на надзвичайні ситуації (наприклад, Держслужба з надзвичайних ситуацій);
пацієнтів із серйозними супутніми захворюваннями;
людей похилого віку, які проживають у закритих колективах;
працівників з критичним рівнем ризику;
вчителів і працівників шкіл;
осіб із супутніми захворюваннями середньої тяжкості;
людей старшого похилого віку;
людей, які живуть в притулках для бездомних та інших інституціях.