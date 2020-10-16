Названо вакцини від коронавірусу, якими ВООЗ забезпечить 20% українців — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n145196-nazvano-vakcyny-vid-koronavirusu-yakymy-vooz-zabezpechyt-20-ukrayinciv.html

Ракурс

Україна розраховує отримати вакцини від COVID-19 виробництва США і Великої Британії в рамках механізму Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX.

Про це сьогодні, 16 жовтня, на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За наявною інформацією, зараз відбувається розробка 180 вакцин, 10 з них перебувають на третій — клінічній стадії. Згідно з механізмом прискореного доступу до вакцини COVAX, 92 визначені країни отримають вакцини або безоплатно, або за нижчою ринкової ціною. Україна потрапила у цей список. Для 61 з цих країн планується використання британської вакцини AstraZeneca, а також вакцини Novavax виробництва США — для 92 країн. Ці вакцини виготовлятимуться в Індії на території Інституту сироваток, — розповів Ляшко.

За його словами, перший транш передбачає отримання вакцини від COVID-19, яка покриває 3% населення країни. Подальші транші вакцини забезпечать покриття до 20% населення України.

Механізм COVAX говорить про прагнення надати вакцинний препарат, тому Україна повинна забезпечити прийняття продукту, холодовий ланцюг, підвезення до кожного кабінету щеплення і вакцинальні сесії, — резюмував головний санлікар.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я також перелічили категорії українців, які першими отримають вакцину від коронавірусу.