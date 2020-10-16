Опитування Зеленського — експерт розповів, які закони порушує президент, фото — Відкритий суд

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Ракурс

Опитування Володимира Зеленського, яке він планує провести у день виборів 25 жовтня, перебуває в центрі уваги експертів та політологів.

Андрій Магера, колишній заступник голови Центральної виборчої комісії, вважає, що Зеленський, ухваливши рішення про так зване всенародне опитування, порушив щонайменше сім законів.

Магера ввжає, що президент порушив ст. 106 і 19 Конституції України: ст. 106 визначає вичерпний перелік повноважень президента, серед яких нема права на оголошення та проведення опитувань, а ст. 19 говорить, що посадові особи мають діяти виключно в рамках повноважень.

Ст. 52 Виборчого кодексу забороняє будь-яку агітація у день напередодні голосування і в день голосування.

А тут існує агітація. Хоч і прихована. Президент фактично агітує за свою партію через просування тез її передвиборчої програми у день виборів, — вважає Магера.

Ч. 4 ст. 248 кодексу стверджує, що виборець може перебувати у приміщенні ДВК лише на час, необхідний для голосування. Іншого нічого просто не може бути.

Порушив Зеленський, на думку Магери, й ті статті кодексу, які встановлює перелік осіб, присутніх під час голосування у приміщенні ДВК, а також права і обовязки членів виборчих комісій особи. Це можуть бути кандидати, уповноважені особи партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, представники ЗМІ.

Нема кому проводити опитування, усі інші поза законом. Права і обов’язки визначаються лише Кодексом і більше нічим, так шо залучати виборчкоми для опитування на дільницях не можливо, — розповів Магера.

Шосте порушення — закон про державний реєстр виборців (ст. 11 та 12) гарантує безпеку особистих даних та підконтрольність реєстру політичним партіям, які мають фракції у парламенті. Тому проводити президентське опитування, на думку Магери, на базі Державного реєстру без рішення Верховної Ради неможливо.

А звідки брати списки для опитування — інших списків не існує? — апелює екс-посадовець ЦВК.

По-сьоме, на думку Магери, порушена організація роботи виборчих комісій, що регулюється законом про ЦВК та постановами ЦВК.

Яким чином проводити опитування без організації роботи в межах виборчої дільниці? Тільки за законом та рішенням ЦВК — заявив Магера.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський оприлюднив решту запитань для свого всенародного опитування і припустив, що такі заходи може проводити й у майбутньому.