Навіщо зменшувати кількість нардепів, пояснив Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n145193-navischo-zmenshuvaty-kilkist-nardepiv-poyasnyv-zelenskyy.html

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Скорочення кількості народних депутатів стало одним з питань опитування президента України Володимира Зеленського, яке він планує запровадити під час місцевих виборів.

На думку президента, відповідний законопроект вплине на якість рішень, які приймає Верховна Рада, та допоможе ефективніше реагувати на нові кризи та виклики. Про це повідомляє прес-служба президента.

Повідомляється, що цим рішенням президент України виконає звою передвиборчу обіцянку, яка мала на меті скоротити кількість парламентарів. Для реалізації цієї ініціативи потрібно провести фінальне голосування парламенту та отримати 300 голосів.

Зеленський наголошує, що у разі бажання народу скоротити кількість нардепів, жоден політик не зможе заперечити волю народу, а скорочення парламентарів напряму вплине на якість представництва виборців.

Також повідомляється, що ініційоване Зеленським загальнонаціональне опитування не є референдумом, а отже, не матиме юридичних наслідків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що всенародне опитування від президента України 25 жовтня може стати тільки першим у списку Володимира Зеленського.

У відеозверненні президент припустив, що може запитувати думку населення щотижнево і щомісячно. При цьому Зеленський закликав громадян надсилати йому власні варіанти питань, як от — поцікавитися думкою щодо легалізації зброї, терміну навчання у школі, подвійного громадянства чи єврономерів.