Зачем уменьшать количество нардепов, объяснил Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: УНН

https://racurs.ua/n145193-zachem-umenshat-kolichestvo-nardepov-obyasnil-zelenskiy.html

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Сокращение количества народных депутатов стало одним из вопросов опроса, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, который он планирует инициировать во время местных выборов.

По мнению президента, соответствующий законопроект повлияет на качество решений, которые принимает Верховная Рада, и поможет эффективно реагировать на новые кризисы и вызовы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что этим решением президент Украины выполнит предвыборное обещание, которое определяло целью сокращение количества парламентариев. Для реализации этой инициативы нужно провести финальное голосование парламента и получить 300 голосов.

Зеленский отмечает, что при желании народа сократить количество нардепов, ни один политик не сможет отрицать волю народа, а сокращение парламентариев напрямую повлияет на качество представительства избирателей.

Также сообщается, что инициированный Зеленским общенациональный опрос не является референдумом, а следовательно, не будет иметь юридических последствий.

Напомним, ранее мы сообщали, что всенародный опрос от президента Украины 25 октября может стать только первым в списке Владимира Зеленского.

В видеообращении президент предположил, что может интересоваться мнением граждан еженедельно и ежемесячно. При этом Зеленский призвал граждан присылать ему собственные варианты вопросов, как вот — поинтересоваться мнением о легализации оружия, сроке обучения в школе, двойном гражданстве или Еврономерах.