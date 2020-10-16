Опрос Зеленского — эксперт рассказал, какие законы нарушает президент, фото — Открытый суд

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Ракурс

Опрос Владимира Зеленского, который он планирует провести в день местных выборов 25 октября, находится в центре внимания экспертов и политологов.

Андрей Магера, бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, считает, что Зеленский, приняв решение о проведении так называемого всенародного опроса, нарушил по меньшей мере семь законов.

Магера считает, что президент нарушил ст. 106 и 19 Конституции Украины: ст. 106 определяет исчерпывающий перечень полномочий президента, среди которых нет права на объявление и проведение опросов, а ст. 19 говорит, что должностные лица должны действовать исключительно в рамках полномочий.

Ст. 52 Избирательного кодекса запрещает любую агитацию накануне голосования и в день голосования.

А здесь существует агитация. Хотя и скрытая. Президент фактически агитирует за свою партию через продвижение тезисов ее предвыборной программы в день выборов, — считает Магера.

Ч. 4 ст. 248 Избирательного кодекса утверждает, что избиратель может находиться в помещении комисси только на время, необходимое для голосования.

Нарушил Зеленский, по мнению Магеры, и те статьи кодекса, которые устанавливают перечень лиц, присутствующих при голосовании в помещении избиркома, а также права и обязанности членов избирательных комиссий. Это могут быть кандидаты, уполномоченные лица партий, доверенные лица кандидатов, официальные наблюдатели, представители СМИ.

Некому проводить опрос, все остальные вне закона. Права и обязанности определяются только Кодексом и больше ничем, поэтому привлекать избиркомы для опроса на участках невозможно, — рассказал Магера.

Шестое нарушение — закон о государственном реестре избирателей (ст. 11 и 12) гарантирует безопасность личных данных и подконтрольность реестра политическим партиям, которые имеют фракции в парламенте. Поэтому проводить президентский опрос, по мнению Магеры, на базе Государственного реестра без решения Верховной Рады невозможно.

А откуда брать списки для опроса — других списков не существует? — апеллирует экс-чиновник ЦИК.

В-седьмых, по мнению Магеры, нарушена организация работы избирательных комиссий, которая регулируется законом о ЦИК и постановлениями ЦИК.

Каким образом проводить опросы без организации работы в пределах избирательного участка? Только по закону и решению ЦИК, — заявил Магера.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский обнародовал остальные вопросы для своего всенародного опроса и предположил, что такие мероприятия могут проводить и в будущем.