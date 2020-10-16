Чималу компенсацію від України планує отримати родина італійського журналіста, якого нібито вбив Марків

Віталій Марків. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n145197-chymalu-kompensaciu-vid-ukrayiny-planuie-otrymaty-rodyna-italiyskogo-jurnalista-yakogo-nibyto.html

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Справа Марківа, українського нацгвардійця, якого звинувачують у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі на Донбасі, досі розслідується. Натомість родина Рокеллі хоче отримати від України велику суму компенсації.

Натомість вирок, який дали Віталію Марківу, «не підлягає жодній критиці» — фактичних доказів його причетності немає. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі «Громадського радіо».

За його словами, в італійської прокуратури недостатньо фактів та доказів причетності Марківа до загибелі італійського журналіста, а вирок першої інстанції, яким Віталію дали 24 роки, побудований лише на домислах італійських прокурорів.

Геращенко розповідає, що судді та присяжні «поводять себе нейтрально» та не мають у свої виступах обвинувального уклону, тому у справі очікують результатів апеляції.

Зазначається, що родина Рокеллі планує отримати від України достатньо велику суму компенсації за загибель члена сім’ї. Також є намагання обвинувачення заявити про те, що нібито італійського журналіста вбили навмисно, однак на думку Геращенка, це брехня.

Як відомо, 30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі Італії після того, як у суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі за нібито вбивство італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова у 2014 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що апеляційний суд Мілану прийняв новий переклад слів військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа, які доводять його невинуватість.