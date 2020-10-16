Николай Тищенко. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n145199-koronavirus-podkosil-skandalnogo-nardepa-narushitelya-karantina.html

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Николай Тищенко, заместитель главы фракции «Слуга народа», заболел коронавирусом. Сейчас у нардепа поднялась температура.

В связи с болезнью Тищенко ушел на больничный. Об этом он заявил в своем Telegram.

Нардеп рассказал, что только сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Он добавил, что чувствует слабость в теле, но уверяет, что быстро победит болезнь и вернется к работе.



Отметим, что нардеп Тищенко неоднократно нарушал карантин, а его ресторан работал несмотря на запрет и карантинные ограничения.

Также коронавирус обнаружили у министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева. Сейчас он находится на самоизоляции, а его обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский. Все сотрудники министерства, которые были в контакте с министром, проходят тестирование или остаются дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что ресторан «Велюр» скандального нардепа от президентской политсилы «Слуга народа» Николая Тищенко продолжает игнорировать карантин, действующий в Киеве. На это обратила внимание коллега Тищенко по парламенту Александра Устинова. По словам представительницы «Голоса», заведение продолжало работать до утра, хотя в Киеве работа общепита разрешена только до 23.00.