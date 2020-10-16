Кличко внезапно заехал в «коронавирусную больницу», фото — КМДА

https://racurs.ua/n145207-klichko-vnezapno-zaehal-v-koronavirusnuu-bolnicu-video-inspekcii.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве распространяется быстрее, чем в целом по стране. Мэр столицы Виталий Кличко решил без предупреждения заехать в одно из медучреждений, в которое привозят больных COVID-19.

Он проверил, как оказывают помощь в городской больнице № 6. Киев выделил ей весной 28,5 млн грн. За эти деньги купили медикаменты, семь аппаратов ИВЛ и два портативных концентратора, защитные средства и костюмы.

Больница № 6 — одна из опорных, где принимают больных COVID-19. В сентябре в ней дополнительно развернули четыре инфекционных отделения и 200 новых коек (из них 12 реанимационных).

Как говорится в видео, по состоянию на 16 октября в этом медучреждении все кровати для больных коронавирусом заполнены.

На базе больницы № 6 мэрия планирует оборудовать новую лабораторию для ПЦР-тестов.

Напомним, что в октябре в Киеве ежедневно выявляют примерно полтысячи новых инфицированных. Сегодня Кличко отчитался о 455 зараженных.