Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145201-koronavirus-v-kieve-podhvatili-pochti-poltysyachi-gorojan-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 455 человек, в том числе у 31 ребенка и 17 медиков. Всего подтверждено 29 тыс. 412 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 18 тыс. 380 активных больных.

22 пациента погибли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 557 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет;

163 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет;

15 девочек от двух до 16 лет и 16 мальчиков от двух до 17 лет.

В больницы госпитализировали 82 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Оболонском районе — 88;

Дарницком районе — 64;

Подольском районе — 62.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус одолели 10 тыс. 475 жителей столицы.

Напомним, ранее мы сообщали, что увольнение медиков из больниц Киева приобрело массовый характер. В январе — сентябре из столичных медицинских учреждений уволилось более 7 тыс. человек. Такая ситуация складывается даже несмотря на выплату отдельных надбавок к зарплатам из городского бюджета. За девять месяцев Киев профинансировал это направление почти на миллиард гривен.