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Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

Коронавирус в Киеве подхватили почти полтысячи горожан (КАРТА)

16 окт 2020, 12:28
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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 455 человек, в том числе у 31 ребенка и 17 медиков. Всего подтверждено 29 тыс. 412 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 18 тыс. 380 активных больных.

22 пациента погибли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 557 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

  • 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет;
  • 163 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 15 девочек от двух до 16 лет и 16 мальчиков от двух до 17 лет.

В больницы госпитализировали 82 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:


  • Оболонском районе — 88;
  • Дарницком районе — 64;
  • Подольском районе — 62.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус одолели 10 тыс. 475 жителей столицы.

Динамика распостранения коронавируса в районах столицы. Карта: пресс-служба КличкоНапомним, ранее мы сообщали, что увольнение медиков из больниц Киева приобрело массовый характер. В январе — сентябре из столичных медицинских учреждений уволилось более 7 тыс. человек. Такая ситуация складывается даже несмотря на выплату отдельных надбавок к зарплатам из городского бюджета. За девять месяцев Киев профинансировал это направление почти на миллиард гривен.

Источник: Ракурс


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