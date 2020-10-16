Коронавірус у Києві. Фото: Pixabay

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 455 осіб, у тому числі у 31 дитини та 17 медиків. Всього підтверджено 29 тис. 412 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 18 тис. 380 активних хворих.

22 пацієнти за добу померли, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 557 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

261 жінка у віці від 18 до 94 років;

163 чоловіки у віці від 18 до 87 років;

15 дівчаток від двох до 16 років та 16 хлопчиків від двох до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 82 пацієнти, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Оболонському районі — 88;

Дарницькому районі — 64;

Подільському районі — 62.

Одужали за минулу добу 189 людей. Усього коронавірус змогли подолати 10 тис. 475 мешканців столиці.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звільнення медиків з лікарень Києва набуло масового характеру. У січні — вересні зі столичних медичних закладів звільнилися понад 7 тис. працівників. Така ситуація складається навіть попри виплату окремих надбавок до зарплат з міського бюджету. За дев’ять місяців 2020 року Київ профінансував цей напрямок майже на мільярд гривень.