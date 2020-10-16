Зеленский усомнился в «весе подписей и обещаний» гарантов Будапештского меморандума

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О Будапештском меморандуме вспомнили 16 октября в Офисе президента Владимира Зеленского, комментируя один из вопросов так называемого опроса населения в день выборов 25 октября, который эксперты называют незаконной скрытой агитацией за партию власти.

Гарантии Украины были нарушены еще задолго до 2014 года. Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что угрожало территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать газовые войны — проявление сознательного экономического давления на Украину… Мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов Будапештского меморандума, которые нарастали с годами, что привело в итоге к прямой вооруженной агрессии, — заявили в офисе Зеленского.

По мнению главы государства, откровенное игнорирование обязательствами перед Украиной ставит под сомнение «вес подписей и обещаний представителей стран-гарантов» Будапештского меморандума.

Игнорирование обязательств странами-подписантами перед Украиной ставит под сомнение весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю над оружием массового поражения, — отметили в ОПУ.

Там также напомнили о глобальной задаче по нераспространению ядерного оружия и созданию новых международных документов, гарантирующих безопасность стран в случае отказа от намерений его производства.

Констатируем, что нужна и актуализация положений Будапештского меморандума. Его дальнейшее невыполнение может заблокировать достижения новых дипломатических решений в сфере глобальной безопасности. Учитывая также продолжительность нарушения одним из государств-подписантов обязательств, подтвержденных в меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других стран-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины, — заявили в офисе Зеленского.

Напомним, меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в Будапеште 5 декабря 1994 года. Киев тогда отказался от третьего по мощности ядерного арсенала в мире, а взамен получил гарантии от ведущих стран мира о своей безопасности в рамках существующих границ.