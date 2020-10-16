Зеленський сумнівається у “вазі підписів і обіцянок” гарантів Будапештського меморандуму

https://racurs.ua/ua/n145205-zelenskyy-sumnivaietsya-u-vazi-pidpysiv-i-obicyanok-garantiv-budapeshtskogo-memorandumu.html

Ракурс

Про Будапештський меморандум згадали 16 жовтня в Офісі президента Володимира Зеленського, озвучуючи питання до так званого опитування у день виборів 25 жовтня, яке експерти називають незаконною прихованою агітацією за партію влади.

Безпекові гарантії щодо України були порушені ще задовго до 2014 року. Наприклад, варто згадати відоме прикордонне протистояння у 2003 році в конфлікті навколо острова Тузла, що загрожувало територіальній цілісності України. Не менш небезпечними можна вважати газові війни, які є проявом свідомого економічного тиску… Світ не відреагував належним чином на такі порушення зобов’язань одним з підписантів Будапештського меморандуму, які наростали з роками, призвівши в підсумку до прямої збройної агресії, — заявили в офісі Зеленського.

На думку глави держави, відверте ігнорування безпекових зобов’язань перед Україною ставить під сумнів «вагу підписів і обіцянок представників держав-гарантів» за Будапештським меморандумом.

Ігнорування зобов’язань держав-підписантів перед Україною ставить під сумнів увесь корпус міжнародних договорів щодо нерозповсюдження та контролю над зброєю масового ураження, — зазначили в ОПУ.

Там також нагадали про глобальне завдання з нерозповсюдження ядерної зброї і створення нових міжнародних документів, що гарантуватимуть безпеку держав у разі відмови від намірів з її виробництва.

Констатуємо, що потрібна й актуалізація положень Будапештського меморандуму. Його подальше невиконання може заблокувати досягнення нових дипломатичних рішень у сфері глобальної безпеки. Враховуючи також довготривалість порушення однією з держав-підписантів її зобов’язань, підтверджених у меморандумі, наполягаємо на необхідності спільної роботи інших держав-гарантів для відновлення безпеки та територіальної цілісності України, — заявили в офісі Зеленського.

Нагадаємо, меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї був підписаний у Будапешті 5 грудня 1994 року. Київ тоді відмовився від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі, натомість отримав гарантії від провідних військових держав світу щодо непорушності своєї безпеки та існуючих кордонів.