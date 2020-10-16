Комитет. Фото: otg.cn.ua

https://racurs.ua/n145206-budjet-2021-primem-pozje-slugi-ne-mogut-sobrat-kvorum-v-komitete.html

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Рассмотрение проекта бюджета на 2021 год, которое планировали на пятницу, 16 октября, не состоится.

Причиной является отсутствие кворума на заседании бюджетного комитета. Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Заседание планировалось на 12.00, но уже можно ехать домой, — отмечает нардеп.

Он считает, что реальная причина срыва рассмотрение проекта бюджета на следующий год — отсутствие голосов для первого чтения в Верховной Раде.

Также нардеп предположил, что 20 октября бюджет не вынесут на голосование в Раду.

Срыв заседания комитета теперь дает все основания не выносить бюджет 20 октября. Считайте это уже официальным фактом, — констатировал Железняк.

К слову, нардеп от «ЄС» Алексей Гончаренко сообщил, что с 19 нардепов от СН на заседание пришли только пятеро.

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Главные макроэкономические показатели госбюджета-2021 таковы: