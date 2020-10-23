Робот у Чорнобилі. Фото: прес-служба зони відчуження

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Робота у Чорнобилі протестували вперше завдяки дослідницькій групі Бристольського університету. Автономний робот Boston Dynamics «SPOT» виміряв рівень радіації та вивчав розподіл радіоактивних матеріалів у зоні відчуження.

Новітній винахід допомагав проводити радіометричні та геофізичні роботи. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження.





Повідомляється, що окрім робота використовували безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані системи, гамма-спектрометр, лідар, фотограмметрію, гіперспектральний та нейтронний датчики.





Зокрема, проводились радіометричні та геофізичні роботи на території одразу двох секторів пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів «Рудий ліс» та на територіях пунктів заховання радіоактивних відходів «Підлісний» і «Буряківка».





Повідомляється, що на пунктах «Підлісний» та «Буряківка» очікується отримання 3D зображень та карти розподілу активності радіонуклідів на цій території, а також отримання зображень із пункту «Рудий ліс» із ділянками, які мають високий рівень радіації. Завдяки новому дослідженню карту радіаційного забруднення у Чорнобилі оновлять.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чорнобиль став привабливим місцем для рідкісних видів тварин, які пішли якомога далі від людини. Вчені спостерігають, як величезні простори землі знову стають будинком для диких тварин. Зазначається, що за роки після аварії тваринний світ Чорнобильської зони дуже змінився. З’явилася велика кількість видів, на які раніше активно полювали.