Робот. Фото: пресс-служба зоны отчуждения

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Робота в Чернобыле протестовали впервые благодаря исследовательской группе Бристольского университета. Автономный робот Boston Dynamics «SPOT» измерял уровень радиации и изучал распределение радиоактивных материалов в зоне отчуждения.

Новейшее изобретение помогало проводить радиометрические и геофизические работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.



Сообщается, что кроме работа ученые использовали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы, гамма-спектрометр, лидар, фотограмметрии, гиперспектральные и нейтронные датчики.

В частности, проводились радиометрические и геофизические работы на территории сразу двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов «Рыжий лес» и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов «Подлесный» и «Буряковка».

Сообщается, что на пунктах «Подлесный» и «Буряковка» ожидается получение 3D-изображений и карты распределения активности радионуклидов на этой территории, а также получение изображений с пункта «Рыжий лес» с участками, которые имеют высокий уровень радиации. Благодаря новому исследованию карту радиационного загрязнения в Чернобыле обновят.

Напомним, ранее мы сообщали, что Чернобыль стал привлекательным местом для редких видов животных, которые ушли подальше от человека. Ученые наблюдают, как огромные пространства земли снова становятся домом для диких животных. Отмечается, что за годы после аварии животный мир Чернобыльской зоны очень изменился. Появилось большое количество видов, на которые раньше активно охотились.