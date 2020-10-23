Титушки. Фото: Четвертая власть

https://racurs.ua/n145502-titushek-medvedchuka-zaderjala-sbu-smi.html

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Местные выборы состоятся уже 25 октября, а потому готовятся массовые провокации и акции. Служба безопасности Украины задержала участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.

Сообщается, что «спонсорами» провокаций выступили нардеп и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Об этом сообщает «Украинская правда».

Сотрудники спецслужб сообщают, что под видом спортивного объединения членов общественной организации привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, а также они участвовали в митингах и протестных акциях.



Контроль деятельности «спортсменов» и их финансирование обеспечивал народный депутат от ОПЗЖ, который является владельцем местной охранной компании. Оперативники установили, что участники объединения контролировали сбыт наркотиков в регионе, а также хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы.

Во время обысков сотрудники СБУ зафиксировали сбыт участниками общественной организации двух партий амфетамина. Также правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО, семь самодельных взрывных устройств, пистолет «Шмайсер» калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства, сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

Двух активных участников группировки сотрудники спецслужбы задержали по месту жительства, еще трое «спортсменов» находятся в розыске. Следствие продолжается. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений.

Напомним, ранее мы сообщали, что в элитном поселке под Одессой состоялись драка. Несколько десятков активистов-титушек во главе с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой зашли на территорию базы отдыха в элитном коттеджном поселке Совиньон. Титушки должны были охранять мероприятие, на которое намеревались прорваться активисты нескольких общественных организаций.