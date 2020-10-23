Местные выборы. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n145500-mestnye-vybory-kto-provedet-ekzit-poly.html

Ракурс

Местные выборы в Украине состоятся уже в воскресенье, 25 октября. В день выборов проведут несколько экзит-полов.

Результаты опросов представит социологическая группа «Рейтинг» после закрытия избирательных участков в 20.00. Об этом сообщается на сайте группы.

Также представят ответы на 5 вопросов президента в разрезе различных демографических и электоральных групп.

Это комбинированное исследование проводится по заказу телеканала «Украина» и включает:

опрос респондентов на выходе со 140 избирательных участков. Для случайного отбора респондентов будет применена методика устойчивого шага;

опрос респондентов, которые не голосовали на выборах, по телефону с использованием компьютера (CATI).

Социологическая группа будет работать на 400 избирательных участках, экзит-полами и опросам планируется охватить около 20−22 тыс. респондентов.

В то же время стало известно, что фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива на местных выборах не будет проводить экзит-полы.

Об этом на пресс-конференции заявил аналитик фонда Петр Бурковский.

Национальный экзит-пол не проводят, как и другой экзит-пол ни в каком месте, ни в одной локации в Украине. Не будет опроса под брендом Национальный экзит-пол, — сказал Бурковский.



Бурковский отметил, что если избиратели увидят, что кто-то проводит экзит-пол от имени фонда, им следует сообщить об этом в полицию.

Напомним, в гражданской сети ОПОРА заявили, что участковые избирательные комиссии в небольших городах, поселковых и сельских общинах, которые были образованы до местных выборов, минимально укомплектованы. Оказалось, что граждане боялись работать во время выборов из-за пандемии коронавируса.