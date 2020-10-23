Из-за коронавируса люди боялись работать на выборах в УИК. Фото: djerela.com.ua

https://racurs.ua/n145483-iz-za-koronavirusa-ludi-boyalis-rabotat-na-vyborah-v-uchastkovyh-komissiyah-opora.html

Ракурс

Участковые избирательные комиссии, которые были образованы к местным выборам, минимально укомплектованы.

Это наблюдается на самом низком административно-территориальном уровне — в небольших городах, поселковых и сельских общинах. Граждане не спешили работать в УИК и причиной этому является пандемия COVID-19. Об этом 23 октября шла речь на брифинге гражданской сети ОПОРА.

До выборов территориальные избирательные комиссии образовали 29 тыс. 284 участковых избирательных комиссии. При этом на 2 тыс. 581 участка, что составляет 9% от общего количества, голосование не состоится поскольку эти участки располагаются на оккупированных территориях.

В ОПОРе отметили, что наибольшее количество мест в составе Участковых избирательных комиссий, образованных в районных центрах, получили партии «Слуга народа» (14%), «Батькивщина» (13%), «Европейская солидарность» (12%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10%). Эксперты отмечают, что парламентские фракции и группы доминируют в составе участковых избирательных комиссий, это количество составляет 63%.

При этом специалисты заявляют, что распределение руководящих должностей, которые получили в составе УИК политические партии, в целом является достаточно сбалансированным и пропорциональным.

Председатель «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель на сегодняшнем брифинге отметил проблему, которая заключается в том, что члены УИК отказываются от голосования на дому, потому что видят в этом опасность для своего здоровья.

Кошель отметил, что ключевая проблема — государство не профинансировало должным образом средства личной защиты для членов УИК.

Можем наблюдать как государство самоустранилось от решения этой проблемы и каждый член УИК должен самостоятельно думать сам как себя защитить, — заявил он.

Напомним, в Минздраве заявляли, что инфицирование одного из членов участковой комиссии не станет причиной прекращения голосования. Такого человека сразу отправят на лечение, но все остальные работники продолжат выполнять свои функции.