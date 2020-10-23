Выборы и коронавирус — голосование продлится даже в случае инфицирования члена комиссии,

https://racurs.ua/n145472-vybory-i-koronavirus-golosovanie-prodlitsya-daje-v-sluchae-inficirovaniya-chlena-komissii.html

Ракурс

Местные выборы 2020 года в Украине проходят в пик обострения пандемии коронавируса. Даже инфицирование одного из членов участковой комиссии не станет причиной прекращения голосования.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 23 октября сообщил, что такого человека сразу отправляют на лечение, однако все остальные сотрудники комисии продолжат выполнять свои функции.

Главное, чтобы они постоянно использовали средства индивидуальной защиты.

Степанов также посоветовал избирателям не передавать паспорт членам комиссии, а самостоятельно листать его страницы при выдаче бюллетеня. Таким образом можно уменьшить риск инфицирования.

Все лица, находящиеся в помещении комиссии, обязаны носить медицинские маски или респираторы.

На участках должны быть мусорники для использованных средств защиты. Степанов посоветовал избирателям приходить на голосование со своими ручками.

На спецучастках, которые оснащены в медучреждениях, в Минздраве рекомендовали членам комиссий за 72 часа до выборов пройти ПЦР-тестирования.

Ранее «Ракурс» сообщал, что вечером пятницы, 23 октября, истекает срок, когда граждане, находящиеся на самоизоляции, могут сообщить избирательные комиссии о желании проголосовать дома. Такая категория избирателей должен предоставить в комиссии медицинскую справку от своего семейного врача.

Напомним, что в помещении избирательного участка должны быть размещены указатели по соблюдению социальной дистанции не менее 1−1,5 м. В день голосования обязательно должно проводиться дезинфекция всех поверхностей. Если позволяют погодные условия, помещения участка необходимо регулярно проветривать.

25 октября в Украине пройдут местные выборы.