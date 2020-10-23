Вибори і коронавірус — голосування триватиме навіть у випадку інфікування члена комісії

https://racurs.ua/ua/n145472-vybory-i-koronavirus-golosuvannya-tryvatyme-navit-u-vypadku-infikuvannya-chlena-komisiyi.html

Ракурс

Місцеві вибори 2020 року в Україні відбуваються у пік загострення пандемії коронавірусу. Навіть інфікування одного з членів дільничної комісії не стане причиною припинення голосування.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 23 жовтня повідомив, таку людину відразу відправляють на лікування, однак всі інші працівники продовжать виконувати свої функції.

Головне, щоб вони постійно використовували засоби індивідуального захисту.

Степанов також порадив виборцям не передавати паспорт членам ДВК, а самостійно гортати його сторінки під час видачі бюлетеня. У такий спосіб можна зменшити ризик інфікування.

Всі особи, які перебувають у приміщенні комісії, зобов’язані носити медичні маски чи респіратори.

На дільницях мають бути смітники для використаних засобів захисту. Степанов порадив виборцям приходити на голосування зі своїми ручками.

На спецдільницях, які облаштовані у медзакладах, в МОЗ рекомендували членам комісій за 72 години до виборів пройти ПЛР-тестування.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що увечері п’ятниці, 23 жовтня, закінчується термін, коли громадяни, які перебувають на самоізоляції, можуть повідомити виборчі комісії про бажання проголосувати вдома. Така категорія виборців має надати у комісії медичну довідку від свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, що на вході та у приміщенні виборчої дільниці повинні бути розміщені вказівники щодо дотримання соціальної дистанції не менше ніж 1−1,5 м. У день голосування обов’язково повинна проводитись дезінфікуюча обробка всіх поверхонь.

Якщо дозволяють погодні умови, приміщення дільниці необхідно регулярно провітрювати.

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.