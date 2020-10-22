Виборцям на самоізоляції нагадали про довідки, щоб проголосувати вдома, фото — Погляд

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Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня. Тим часом увечері п’ятниці, 23 жовтня, закінчується термін, коли громадяни, які перебувають на самоізоляції, можуть повідомити виборчі комісії про бажання проголосувати вдома.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 22 жовтня розповів, що до 20.00 23 жовтня виборці мають надати у комісії медичну довідку від свого сімейного лікаря.

Коли мене питають, а як же вийти й взяти? Є ваші близькі люди. Можна зідзвонитися зі своїм сімейним лікарем, що прийде така-то людина, забере цю довідку і віднесе її до виборчої комісії, щоб було підтвердження, — розповів Степанов.

Нагадаємо, що вході та у приміщенні виборчої дільниці повинні бути розміщені вказівники щодо дотримання соціальної дистанції не менше ніж 1−1,5 метра. У день голосування обов’язково повинна проводитись дезінфікуюча обробка всіх поверхонь.

Якщо дозволяють погодні умови, приміщення дільниці необхідно регулярно провітрювати. Також на дільниці мають бути розміщені всі інформаційні матеріали щодо правил епідемічної безпеки.

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. До 10 вересня громадяни України могли змінити виборчу адресу, щоб голосувати не за місцем реєстрації, а там, де проживають.