Як зробити безкоштовний тест на коронавірус члену виборчої комісії, розповіли у ЦВК

ЦВК. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145419-yak-zrobyty-bezkoshtovnyy-test-na-koronavirus-chlenu-vyborchoyi-komisiyi-rozpovily-u-cvk.html

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Місцеві вибори-2020 пройдуть вже 25 жовтня. Члени виборчих комісій на спеціальних виборчих дільницях, які розташовані в медичних закладах, можуть пройти безкоштовне ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію.

Перевіритися на коронавірус потрібно за 72 години до голосування. Про це розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий під час онлайн-марафону.

За його словами, це стосується не тільки тих закладів охорони здоров’я, де перебувають хворі на коронавірус, а й всіх спеціальних дільниць закладів охорони здоров’я.

Він наголосив, що тестування буде безкоштовним — для цього членам комісій потрібно пред’явити свої посвідчення.

Представник ЦВК також запевнив, що члени комісій, які працюватимуть на спеціальних виборчих дільницях в закладах охорони здоров’я, де лікуються хворі на коронавірус, матимуть при собі необхідні засоби індивідуального захисту.

Він додав, що працівники лікарень пояснять працівникам спецдільниць, як правильно одягати захисні засоби, та як правильно знімати їх, щоб не допустити зараження інфекцією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибори в Україні пройдуть у розпал епідемії коронавірусу, у зв’язку з чим влада пропонує надати можливість для голосування виборцям у медустановах. До лікарень будуть виїжджати спеціальні виїзні бригади.