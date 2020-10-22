Шарій вимагає заборонити «Партію Шарія»

Шарій. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n145418-shariy-vymagaie-zaboronyty-partiu-shariya.html

Ракурс

«Партію Шарія» вимагає заборонити у судовому порядку Віктор Шарій. Він звернувся до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) з відповідною вимогою.

Заборонити діяльність партії чоловік вимагає через використання його прізвища у назві політсили. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Позивач наголошує, що своїм позовом він вимагає заборонити діяльність політсили проросійського блогера, оскільки він не давав згоду на публічне використання власного прізвища. Віктор Шарій також вказав, що не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу її керівних органів. Окружний адмінсуд наразі не відкрив провадження у справі.

Наголосимо, що це вже друга спроба заборонити політсилу через ОАСК. До цього підставою для заборони «Партії Шарія» вказувалося порушення закону про декомунізацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кримінальне провадження щодо голови «Партії Шарія» Антоніни Бєлоглазової відкрила Служба безпеки України (СБУ). Жінка три роки тому брала участь у мітингу в Москві, присвяченому святкуванню третьої річниці захоплення Росією українського Криму.