Шарий требует запретить «Партию Шария»

Шарий. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n145418-shariy-trebuet-zapretit-partiu-shariya.html

Ракурс

«Партию Шария» требует запретить в судебном порядке Виктор Шарий. Он обратился в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с соответствующим требованием.

Мужчину возмутило использование его фамилии в названии политсилы. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Истец отмечает, что своим иском он требует запретить деятельность политсилы пророссийского блогера, поскольку он не давал согласие на публичное использование собственной фамилии. Виктор Шарий также указал, что не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав ее руководящих органов. Окружной админсуд пока не открыл производство по делу.

Отметим, что это уже вторая попытка запретить политсилу через ОАСК. До этого основанием для запрета «Партии Шария» указывалось нарушение закона о декоммунизации.

Напомним, ранее мы сообщали, что уголовное производство в отношении главы «Партии Шария» Антонины Белоглазовой открыла Служба безопасности Украины (СБУ). Женщина три года назад участвовала в митинге в Москве, посвященном празднованию третьей годовщины захвата Россией украинского Крыма.