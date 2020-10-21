«Шахтер» удивил Европу и одолел «Реал» в Мадриде, фото — Шахтер

https://racurs.ua/n145417-shahter-udivil-evropu-i-odolel-real-v-madride-foto-video-press-konferenciya.html

Ракурс

«Шахтер» сенсационно обыграл «Реал» 3:2 в первом туре группового раунда Лиги чемпионов в группе В.

Поединок проходил на резервной арене «Реала» им. Альберто ди Стефано без зрителей. Обе команды из-за травм и коронавируса не смогли выставить немало основных игроков.

Например, у мадридцев не играл лидер Серхио Рамос, без которого «Реал» проиграл шесть из семи последних матчей Лиги чемпионов.

Матч

Несмотря на полуосновной состав горняки в первом тайме заставили замолчать всех скептиков: голы от Тете и Соломона, а также автогол Варана поставили сливочных в чрезвычайно неутешительное положение.

На перерыв команда Луиша Каштру шла с разницей в три мяча. «Шахтер» стал первой командой за 15 лет, которая забила «Реалу» три гола в Лиге чемпионов за первые 45 минут. Последний раз «сливочные» уходили на перерыв в домашнем матче, уступая три гола, еще 4 декабря 1999 года, когда проиграли «Сарагосе» 1:5.

После перерыва на поле появились Карим Бензема, Винисиус и Тони Кроос. И если первый гол хозяев забил игрок, который уже находился на поле — Лука Модрич (феноменальным ударом в верхний угол с 25 метров), то второй — «джокер» Винисиус.

А уже в добавленное ко второму тайму время Федерико Вальверде сравнял счет на табло. Впрочем ненадолго. После просмотра VAR его отменили, усмотрев офсайд.

Во втором туре группового раунда чемпион Украины примет «Интер», а «Реал» на выезде встретится с Боруссией из Менхенгладбаха. Оба матча пройдут 27 октября.

Комментарии

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после победы рассказал, что его команда знала, какие сложности ожидает ее в игре, но «игроки были фантастическими на поле».

Мы были командой с первой и до последней минуты игры. Первый тайм — это был наш лучший тайм в сезоне. Мы создавали моменты, во втором тайме они также были. У нас были возможности забить. Счет 3:2 заставил нас больше обороняться, и тогда мы подумали о том, чтобы игра скорее закончилась. Но мы сегодня выросли как команда, показали, что мы уверены в будущем и сильны технически и тактически, — рассказал Каштру.

Португалец считает группу В сильнейшей на групповом этапе Лиги чемпионов. Каштру уже призвал игроков забыть победу и восстанавливаться для игры в чемпионате Украины против «Ворсклы».

Зиннедин Зидан, главный тренер мадридцев, назвал игру против «Шахтера» коротко: «Плохой момент».

Мы хотя бы поборолись во втором тайме. Сейчас игроки «Реала» раздражены. Они чемпионы, так что это естественно. Это моя работа как тренера найти решение проблемы, потому что такие матчи не должны случаться, — сказал Зидан после поражения от «Шахтера».

Полузащитник «Реала» Лука Модрич считает, что в первом тайме его команда не соответствовала уровню турнира.

Во втором тайме мы прибавили, но этого оказалось недостаточно для ничьей или победы.