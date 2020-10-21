Поражение «Динамо» от «Ювентуса», за которое не стыдно, фото — Динамо

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Ракурс

«Динамо» начало свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов домашним поражением 0:2 от «Ювентуса» на НСК «Олимпийский».

Так поздно групповой этап Лиги чемпионов еще не начинался никогда. Но это не важно, учитывая представительство Украины в турнире.

Матч «Динамо» — «Ювентус» открывал основную стадию турнира. Несмотря на преимущество в трансферной стоимости, опыте и более конкурентный чемпионат, в первой половине игры бьянко-нери не имели очевидного игрового преимущества.

Чаще всего удавалось терроризировать оборону киевлян через фланги, ведь схема 3−4−3 от Андреа Пирло дает очевидные преимущества в этих зонах.

МАТЧ

«Динамо» достаточно достойно выглядело в противостоянии с именитым соперником. Первый тайм внушил оптимизм — на табло светились нули. К сожалению, в самом начале второго тайма туринцы вышли вперед. Кьеза накрутил Цыганкова и отпасовал на Рэмзи. Валлиец отдал под удар, который парировал Бущан. Первым на подборе был Мората, который отправил мяч в ворота.

Затем произошел довольно жуткий эпизод с участием Караваева и Куадрадо. Колумбиец в борьбе за мяч на полном ходу врезался в динамовца, но к счастью для динамовцев удар коленом пришелся не в лицо, а в плечо. Впрочем, от желтой карточки это игрока «Юве» не уберегло.

Далее на поле было много борьбы. Киевляне несколько раз имели возможности пробивать из пределов штрафной, однако к конкретной опасности дело так и не доходило. Замены Мирчи Луческу дали положительный эффект. Хозяева начали смелее идти вперед и держать в напряжении оборону «Ювентуса». Несколько раз мяч метался в штрафной команды Пирло, а Сидорчуку дальним ударом удалось заставить войти в игру Щенсны.

Активность киевлян в атаке к такому желаемому голу не привела, а вот выпад «Ювентуса» на 84 минуте завершился вторым взятием ворот Бущана. Куадрадо дали навесить с правого фланга прямо на голову Мората, а испанец примерно с семи метров оформил дубль.

КОММЕНТАРИИ

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после матча с «Ювентусом».

Большинство этих молодых ребят, которые только недавно закончили академию, сегодня играли на равных с таким именитым соперником, с такими игроками. Мы рассчитывали, что во втором тайме будем заострять, будем больше рисковать. Но, к сожалению, гол в самом начале тайма испортил наш план. Мы дали соперникам пробить по воротам, вратарь отбил мяч прямо перед собой, и мы пропустили. Два раза ошиблись, и обе ошибки привели к голам. Второй — вовремя не закрыли Куадрадо, который очень хорошо навесил, а в дуэли Мораты и Забарного выиграли опыт и мастерство испанца, — прокомментировал матч Луческу.

Он считает, что концовка игры была за киевлянами, которые действовали очень активно и заслуживали забить гол.

Пирло сказал, что доволен игрой, самоотдачей команды, производительностью действий. У его игроков был только один день на подготовку к матчу с «Динамо».

Конечно, был технический брак, ошибались в передачах. Но в целом я доволен, — рассказал тренер «Юве».

Он также упомянул, что много лет назад Мирча Луческу сыграл большую роль в его карьере игрока, а в Киеве в его присутствии состоялось «боевое крещение Пирло» на тренерском мостике.

В другом матче группы «Барселона» дома разгромила «Ференцварош» 5:1. Именно с венграми «Динамо» сыграет следующий тур Лиги чемпионов — 28 октября в Будапеште. «Ювентус» примет «Барсу».