Как вырастить ребенка здоровым, ученые предложили уникальную методику

Ребенок. Фото: Pixabay

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Здоровье ребенка напрямую зависит от привычек, которые он формирует во время взросления. Австралийские ученые разработали уникальную формулу для здорового развития костей ребенка.

Согласно формуле, ребенок должен иметь четкий распорядок дня начиная с раннего детства и соблюдать баланс активностей и отдыха. Об этом сообщает «Популярная механика».

Исследователи изучили 804 ребенка в возрасте от 11 до 13 лет, чтобы разработать идеальный день для здоровья детских костей. В ходе исследования ученые планировали определить, какой уровень активности необходимо поддерживать детям для гармоничного и здорового развития.

Оказалось, что идеальный день для здоровья ребенка выглядит таким образом:

90 минут интенсивной активности (спорт, бег, танцы);

3,5 часа умеренной активности (ходьба или работа по дому);

8 часов покоя (школа, выполнение домашнего задания, чтение);

11 часов сна.

Ученые выяснили, что более высокий уровень активности не навредит здоровью, однако это нарушит баланс других составляющих «идеального дня», что безусловно окажет свое влияние на здоровье костей ребенка.

Отмечается, что именно баланс является ключевым в данном расписании, а понимание наилучшего сочетания видов деятельности для роста костей у детей младшего возраста очень важно, поскольку пик костной массы достигается в возрасте 18−20 лет.

Ученые заявляют, что подобный распорядок дня может «застраховать» детей от остеопороза и предотвратить переломы конечностей. Также отмечается, что особое внимание нужно уделять сну, поскольку сон невероятно важен для человеческого здоровья. Оказалось, что мальчикам нужно спать на 2,4 часа больше, чем девочкам, поскольку их кости несколько отличаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что сон малышей кажется невероятно длинным по сравнению со сном взрослого человека. Группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провела самый полный статистический анализ сна и выяснила, в чем причина такой разницы. Исследование показало, что роль сна для человека резко меняется в два с половиной года. Такой отдых необходим маленькому телу для того, чтобы строить связи между нейронами внутри мозга.