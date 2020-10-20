Як виростити дитину здоровою, вчені запропонували унікальну методику

Дитина. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145367-yak-vyrostyty-dytynu-zdorovou-vcheni-zaproponuvaly-unikalnu-metodyku.html

Ракурс

Здоров’я дитини напряму залежить від звичок, які вона формує під час дорослішання. Австралійські вчені розробили унікальну формулу для здорового розвитку кісток дитини.

Відповідно до формули, дитина повинна мати чіткий розпорядок дня починаючи з раннього дитинства і дотримуватися балансу активностей і відпочинку. Про це повідомляє «Популярная механика».

Дослідники вивчили 804 дитини у віці від 11 до 13 років, щоб розробити ідеальний день для здоров’я дитячих кісток. Під час дослідження вчені планували визначити, який рівень активності необхідно підтримувати дітям для гармонійного і здорового розвитку.

Виявилося, що ідеальний день для здоров’я дитини виглядає таким чином:

90 хвилин інтенсивної активності (спорт, біг, танці);

3,5 години помірної активності (ходьба або робота по дому);

8 годин спокою (школа, виконання домашнього завдання, читання);

11 годин сну.

Вчені з’ясували, що вищий рівень активності не зашкодить здоров’ю, проте це порушить баланс інших складових «ідеального дня», що безумовно вплине на здоров’я кісток дитини.

Зазначається, що саме баланс є ключовим у даному розкладі, а розуміння найкращого поєднання видів діяльності для зростання кісток у дітей молодшого віку є дуже важливим, оскільки пік кісткової маси досягається у віці 18−20 років.

Вчені заявляють, що подібний розпорядок дня може «застрахувати» дітей від остеопорозу і запобігти переломам кінцівок. Також наголошується, що особливу увагу потрібно приділяти сну, оскільки сон неймовірно важливий для людського здоров’я. Виявилося, що хлопчикам треба спати на 2,4 години більше, ніж дівчаткам, оскільки їхні кістки дещо відрізняються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сон малюків здається неймовірно довгим у порівнянні зі сном дорослої людини. Група вчених з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі провела найповніший статистичний аналіз сну, і з’ясувала, у чому причина такої різниці.

Дослідження показало, що роль сну для людини різко змінюється у два з половиною роки. Такий відпочинок необхідний маленькому тілу для того, щоб будувати зв’язки між нейронами всередині мозку.