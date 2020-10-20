Робот-судья. Фото: Карьерист

https://racurs.ua/n145366-sudyami-vmesto-ludey-stanut-roboty.html

Ракурс

Роботы могут занять судейские кресла уже в ближайшие 50 лет. Теренс Маури, специалист в области искусственно интеллекта, заявил, что машины к тому времени смогут «считывать» признаки вины по языку тела с точностью 99,9%.

Преимуществом роботов перед людьми будет то, что они могут руководствоваться только фактами во время принятия решений. Об этом сообщает «Популярная механика».

В свою очередь, к недостаткам роботов относится то, что они не смогут улавливать мельчайшие нюансы человеческой речи и поступков. По мнению исследователя, такие роботы будут вежливы, смогут свободно говорить на всех известных языках и определять ложь подсудимых и адвокатов.

У судей будущего будут встроенные камеры, которые смогут фиксировать и идентифицировать определенные речевые модели поведения, изменения температуры тела и движения рук и глаз. Полученные данные будут быстро проверять подсудимого на честность того, о чем он говорит.

Несмотря на такой потенциал роботов, машины не смогут полностью вытеснить людей из этой сферы. Люди будут нужны для разработки новых законов и надзора за апелляциями. Однако роботы смогут заменить судей на уголовных и гражданских слушаниях, в окружных судах и судах по семейным делам, где не требуются присяжные.

Напомним, ранее мы сообщали, что робот впервые провел сложную малоинвазивную операцию по пересадке почки человеку. Житель Австралии согласился на проведение первой операции по пересадке почки с помощью робота.

Новые технологии позволили добиться результатов, недоступных ни одному профессиональному хирургу, поскольку современные хирургические вмешательства оставляют шрамы и могут быть летальными при малейшей погрешности врачей.