Роботи-судді. Фото: Карьерист

https://racurs.ua/ua/n145366-u-nayblyjchomu-maybutnomu-suddyamy-zamist-ludey-stanut-roboty.html

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Роботи можуть обійняти суддівські крісла вже у найближчі 50 років. Теренс Маурі, фахівець у сфері штучного інтелекту, заявив, що машини зможуть «зчитувати» ознаки провини за мовою тіла з точністю 99,9%.

Перевагою роботів перед людьми буде те, що вони можуть керуватися тільки фактами під час прийняття рішень. Про це повідомляє «Популярная механика».

Натомість до недоліків роботів належить те, що вони не зможуть вловлювати найдрібніші нюанси людської мови та вчинків. На думку дослідника, такі роботи будуть ввічливі, зможуть вільно говорити на всіх відомих мовах і визначати брехню підсудних і адвокатів.

У суддів майбутнього будуть вбудовані камери, які зможуть фіксувати й ідентифікувати певні мовні моделі поведінки, зміну температури тіла й рух рук і очей. Отриману інформацію будуть швидко перевіряти на правдивість.

Попри такий потенціал роботів, машини не зможуть повністю витіснити людей із цієї сфери. Люди будуть потрібні для розробки нових законів і нагляду за апеляціями. Однак роботи зможуть замінити суддів на кримінальних і цивільних слуханнях, в окружних судах і судах у сімейних справах, де не потрібні присяжні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що робот уперше провів складну малоінвазивну операцію з пересадки нирки людині. Житель Австралії погодився на проведення першої операції з пересадки нирки за допомогою робота.

Нові технології дали змогу досягти результатів, недоступних жодному професійному хірургу, оскільки сучасні хірургічні втручання залишають шрами й можуть бути летальними за найменшої похибки лікарів.